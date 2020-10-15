الحرب في اليمن: ما هي أهمية اتفاق تبادل الأسرى والتحفظات عليه؟

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الحرب في اليمن: ما هي أهمية اتفاق تبادل الأسرى والتحفظات عليه؟

بدأت الأطراف المتحاربة في اليمن إطلاق سراح مئات الأسرى في أكبر تبادل من نوعه منذ بدء الصراع عام 2015.

ومن المتوقع إطلاق سراح ما يربو على 600 متمرد حوثي و400 أسير موال للحكومة خلال اليومين المقبلين.

وأُتفق على التبادل الجماعي للأسرى خلال محادثات أشرفت عليها الأمم المتحدة في سويسرا الشهر الماضي.