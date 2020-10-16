انتخابات نيوزيلاندا: محطات في المشوار السياسي لجاسيندا أرديرن "صاحبة الشعبية الواسعة"

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انتخابات نيوزيلاندا: محطات في المشوار السياسي لجاسيندا أرديرن "صاحبة الشعبية الواسعة"

يتوجه النيوزيلانديون السبت إلى صناديق الاقتراع لإجراء انتخابات عامة بعد ثلاث سنوات من زعامة حزب العمال بقيادة جاسيندا أرديرن. فيما يلي نظرة على بعض اللحظات الرئيسية لقيادتها للبلاد.

هناك 17 حزبا يتنافسون في الانتخابات، بما في ذلك الحزب الوطني بقيادة جوديث كولينز وحزب نيوزيلاندا أولا بقيادة ونستون بيترز وهو أحد شركاء أرديرن في الائتلاف الحاكم.

كانت فترة أرديرن الأولى في المنصب مليئة بالتحديات.

لكن وعلى الرغم من أنها لم تفِ بكل وعود حملتها الانتخابية، إلا أنها لا تزال تحظى بشعبية كبيرة في نيوزيلندا.

فيما يلي نظرة على بعض اللحظات الرئيسية لقيادتها.