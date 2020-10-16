لبنان: لماذا يصعب تغيير النظام السياسي به؟

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لبنان: لماذا يصعب تغيير النظام السياسي به؟

مر عام على انطلاق المظاهرات الشعبية في لبنان التي طالبت بتغيير جذري للطبقة السياسية الحاكمة، وأدت إلى استقالة رئيس الوزراء آنذاك سعد الحريري.

وعين بعد ذلك حسان دياب رئيسا للوزراء، لكن لم تفتأ الأمور تستقر حتى وقع انفجار بيروت ووجهت أصابع الاتهام للحكومة، مما دفع دياب للاستقالة.

وبالرغم من الوضع الاقتصادي المنهار والدعوات المتكررة للتغيير، لم تتوصل الطبقة السياسية إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة.

وليست هذه أول مرة يصل فيها لبنان إلى طريق مسدود، فلماذا يصعب التغيير؟