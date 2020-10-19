تحقيق لبي بي سي يكشف عن إساءات ممنهجة ضد الأطفال في مدارس إسلامية بالسودان

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تحقيق لبي بي سي يكشف عن إساءات ممنهجة ضد الأطفال في مدارس إسلامية بالسودان

كشف تحقيق أعدته بي بي سي عربي بالتعاون مع شبكة "إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية" (أريج) عن إساءات ممنهجة ضد الأطفال في مدارس إسلامية في السودان، حيث يتعرض صبية لا تتعدى أعمار بعضهم خمس سنوات فقط، بشكل روتيني إلى التكبيل بالسلاسل والضرب على يد رجال دين يتولون مسؤولية هذه المدارس.

ولمدة 18 شهرًا، صور المراسل فتح الرحمن الحمداني سرا داخل 23 خلوة في جميع أنحاء البلاد.

ووجد التحقيق أدلة على اعتداءات جنسية على بعض الطلبة، بينما صور أطفالاً مكبلين، وشهد تعرضهم للضرب الوحشي بشكل روتيني.

محمد نادر صبي يبلغ 14 عاما، تعرض لضرب مبرح في خلوته بالقرب من العاصمة السودانية الخرطوم، وسجن وتعرض للتعذيب والحرمان من الطعام والماء لخمسة أيام، ودُهنت جراحه بالقار حتى أوشك على الموت متأثرا بجراحه.