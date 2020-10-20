هل تمنع السباحة في الماء البارد الإصابة بمرض الخرف؟

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هل تمنع السباحة في الماء البارد الإصابة بمرض الخرف؟

كشفت دراسة أن المياه الباردة تحفز الجسم على انتاج مادة بروتينية قد تساعد علي إبطاء مرض الخرف.

تشير الدراسة التي أجريت على الفئران إلى أن البروتين يبطئ من ظهور الخرف وربما يصلح بعض الأضرار التي يسببها المرض.

تقول البروفيسور جيوفانا مالوتشي، التي تدير مركز معهد أبحاث الخرف في المملكة المتحدة بجامعة كامبريدج، إن الاكتشاف قد يوجه الباحثين نحو علاجات دوائية جديدة قد تساعد في منع ظهور الخرف.