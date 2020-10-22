ماكرون يقود حفل تأبين مدرس التاريخ الذي قطع رأسه في فرنسا
ماكرون يقود حفل تأبين مدرس التاريخ الذي قطع رأسه في فرنسا
وصف الرئيس إيمانويل ماكرون صمويل باتي بأنه أصبح "رمزا للحرية"، جاء ذلك خلالحفل تكريم حضرته عائلة باتي ونحو 400 آخرين في باريس.
وقال ماكرون إن فرنسا "لن تتخلى عن الرسوم الكرتونية" وإن صمويل باتي أصبح رمزا"للحرية والعقل".
كان مدرس التاريخ والجغرافيا تعرض للهجوم وقطع رأسه بالقرب من مدرسته بالقرب منباريس ، بعد عرض رسوم متحركة للنبي محمد على الطلاب خلال فصل دراسي في 6 أكتوبر. وأطلقت الشرطة النار على قاتله عبد الله أنزوروف ، 18 عاما وأردته قتيلا علىالفور.