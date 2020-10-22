دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى رصد ترويج الأفكار الإسلامية المتطرفة على الإنترنت. وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة ضد أولئك الذين ينشرون رسائل ضد ما سمّاه بالنظام الجمهوري في أعقاب مقتل مدرس قرب باريس يوم الجمعة