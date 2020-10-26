‎احتجاجات نيجيريا: مطالبات بإنهاء عنف الشرطة وبالعدالة لضحاياها

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

‎احتجاجات نيجيريا: مطالبات بإنهاء عنف الشرطة وبالعدالة لضحاياها

شهدت نيجيريا أسابيع من الاحتجاجات ضد ما يصفونه بوحشية الشرطة ، حيث دعا متظاهرون إلى إنهاء وحدة بالشرطة الخاصة المعروفة باسم "سارس"، المتهمين بالقيام باعتقالات غير قانونية وبالتعذيب والقتل خارج نطاق القانون.

تم حل الوحدة بالفعل من قبل الرئيس، لكن النيجيريين ما زالوا يحتجون، ويقولون إن الشرطة بأكملها بحاجة إلى الإصلاح.