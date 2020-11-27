فيديو
فيروس كورونا
فيديو, ما الذي نعرفه حتى الآن عن السلالة الجديدة من فيروس كورونا؟, المدة 2,12
سادت حالة من القلق على المستوى الدولي إزاء السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي اكتشفت في المملكة المتحدة في الفترة الأخيرة مما دعا عدد من الدول إلى فرض حظر على السفر.
فيديو, رحلة لتعقب أصل فيروس كورونا في الصين, المدة 2,09
تستعد منظمة الصحة العالمية لزيارة الصين الشهر المقبل، بعد تكليفها بالتحقيق في أصل فيروس كوفيد-19.
فيديو, ما هو لقاح أكسفورد، وكيف يعمل؟, المدة 0,54
الحكومة البريطانية تعطي الضوء الأخضر للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد طورته شركة استرازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد.
فيديو, ما الفرق بين اللقاح الصيني ولقاح فايزر؟, المدة 1,52
منذ بدء اعتماد لقاحات مضادة لفيروس كورونا، بدأت الدول بإعداد خططها للتحصين. فلماذا فضلت دول عربية اللقاح الصيني على لقاح فايزر؟
فيديو, "الإصابة بفيروس كورونا ذكرتني بالعلاج الكيميائي", المدة 2,43
في اليوم العالمي للسرطان نستمع إلى مرضى سرطان ومتعافين ونسأل كيف عاشوا فترة الوباء والسرطان.
تحليلات ومقابلات خاصة
فيديو, ماذا ستستفيد الإمارات والعرب من رحلة المريخ المعقدة والمكلفة؟, المدة 2,17
وضعت الإمارات العربية المتحدة مسبار "الأمل" في المدار حول كوكب المريخ، لتصبح بذلك أول دولة عربية تصل إلى الكوكب الأحمر، لكن هل العالم العربي مستعد لهذه الخطوة؟
فيديو, تحديث واتساب: هل ينبغي القلق على بياناتنا؟, المدة 1,51
أعلن تطبيق "واتساب" شروطا جديدة متعلقة بالبيانات الشخصية ومنع مستخدميه الذين يرفضون الموافقة عليها من من استعمال حساباتهم اعتبارا من الثامن من فبراير/ شباط القادم.
فيديو, هل تغيرت تغطية قناتي الجزيرة والعربية بعد المصالحة بين قطر والسعودية؟, المدة 3,45
مع تأجج الأزمة بين قطر والسعودية عام 2017، حدث تغير ملحوظ في تغطية قناتي الجزيرة والعربية للقضايا الشائكة بين البلدين، فكيف أصبح الوضع بعد قمة العلا؟
فيديو, لاعب الشطرنج المصري الذي أذهل العالم, المدة 2,55
أدى نجاح المسلسل "مناورة الملكة" إلى إحداث فارق كبير في مجال الشطرنج. ومن بين اللاعبين الذين يبهرون العالم باسم أمين - اللاعب المصري الذي يحتل المرتبة الأولى في إفريقيا.
فيديو, هل المغرب هو الرابح الوحيد في موجة التطبيع؟, المدة 2,04
وقع المغرب اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل برعاية من إدارة ترامب، لتصبح المملكة رابع دولة عربية تطبع مع إسرائيل في غضون سنة.
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فيديو, "بدأت الشرارة بسقوط مبارك", المدة 3,55
مضت ١٠ سنوات على تنحي حسني مبارك بعد مظاهرات شعبية أطاحت بنظامه بمصر واندلاع المظاهرات في العالم العربي منذ احراق البوعزيزي لنفسه في تونس، فكيف يتذكر من شارك في المظاهرات “ثورتهم”؟
فيديو, ما هو الشرف؟, المدة 3,18
في كل عام نسمع قصصا كثيرة لضحايا جرائم ما يسمى بالشرف في دول عدة في العالم العربي، فيما تمر قصص عديدة أخرى دون توثيق، فمن هن ضحايا جرائم "الشرف"؟
فيديو, تفتيش ذاتي أم كشوف عذرية: شهادة سجينة سياسية سابقة في مصر, المدة 3,21
سجينة سياسية سابقة تحدثت لبي بي سي عربي عن تجربتها مع كشوف العذرية التي تقول إنها تٌجرى على سجينات تحت غطاء التفتيش الذاتي و كنوع من العقاب أحيانا.
فيديو, مصرية تعثر على قطعة مفقودة من الهرم الأكبر بالصدفة في اسكتلندا, المدة 1,43
عثرت باحثة مصرية في جامعة أبردين الاسكتلندية على قطعة أثرية مفقودة من الهرم الأكبر عمرها أكثر من ٥٠٠٠ عام. فكيف وجدت هذه القطعة "المهمة"؟
فيديو, "أخي مسجون ولا نعرف السبب", المدة 2,17
مازال الشاب سيف بدور مسجون احتياطيا على هامش جريمة الفيرمونت بدون تهمة بحسب عائلته. تقول عائلته إنه ليس واحدا من المتهمين ولكن قام بإيصال إحدى الشاهدات.
منوعات
فيديو, لماذا لا تمشط شعرك أبدا؟, المدة 0,27
مراسل بي بي سي نقل سؤالًا شخصيًا من والدته إلى رئيس وزراء المملكة المتحدة وهو لماذا لا يمشط بوريس جونسون شعره حتى عند تمثيله البلاد أو مخاطبته للأمة.
فيديو, مدربة أيروبكس تصور انقلاب ميانمار بالصدفة, المدة 1,27
صورت مدربة الأيروبكس خينج هنين واي انقلاب ميانمار عن غير قصد أثناء ممارسة الرياضة بالقرب من البرلمان في العاصمة ناي بي تاو.