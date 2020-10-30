أطفال الشوارع الذين غيروا حياتهم بالموسيقى في أفغانستان

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أطفال الشوارع الذين غيروا حياتهم بالموسيقى في أفغانستان

بالنسبة للفتيات في أفغانستان، فالمستقبل يحمل الكثير من عدم اليقين إذ أجبرتهم الحرب على التعامل مع الكثير مع الصدمات في سن مبكرة.

لكن مجموعة واحدة أعطيت فرصة للتعافي من خلال الموسيقى.

الفتيات الصغيرات اللواتي اعتدن على بيع البضائع في الشوارع، أصبحن جزءا من فرقة موسيقية في كابول وحاليا يعملن مع نجوم عالميين لإصدار أغان مشتركة.