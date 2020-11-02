أرمينيا وأذربيجان: قصة الحرب التي تتوارثها الأجيال

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أرمينيا وأذربيجان: قصة الحرب التي تتوارثها الأجيال

تتحدث الأمهات الأرمن عن مخاوفهن على أبنائهن على خط المواجهة في ناغورنو كاراباخ حيث يعاني الجانبان من خسائر فادحة.

أرمينيا وأذربيجان في حالة حرب منذ أكثر من شهر حتى الآن - وتكبد كلا الجانبين خسائر فادحة.

فالصراع ، الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 30 عامًا ، يدور حول إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه.

فقدت الأمهات من كلا الجانبين أزواجهن وإخوانهن وأبنائهن والآن يتوجه جيل جديد إلى خط المواجهة. يبدأ هذا التقرير في الخنادق على الجانب الأرميني.