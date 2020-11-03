هل تستطيع الحيوانات التواصل مع البشر؟
هل تستطيع الحيوانات التواصل مع البشر؟
ربما يكون من الصعب تدريب كلبك على الاستجابة لأمر "الجلوس" ولكن الآن قد تكون هناك طريقة جديدة تساعد حيواناتك الأليفة على التحدث معك.
يمكن أن يساعد الجهاز الجديد في تعليم كلبك التواصل باستخدام مجموعة من الأزرار الملونة.
لكن هل تعمل حقًا؟ وهل هناك طرق أخرى يمكن للحيوانات الأليفة أن "تتحدث" بها؟
فيديو, الحيوانات خلال جائحة فيروس كورونا, المدة 23,30
كيف انعكست إجراءات فيروس كورونا على علاقة الإنسان بالحيوان؟ وهل هناك من رابط بين انتشار الفيروس واقتناء قطة أو كلب أو ما شابه من الحيوانات التي يقتنيها الناس في البيوت؟