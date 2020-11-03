كيف انعكست إجراءات فيروس كورونا على علاقة الإنسان بالحيوان؟ وهل هناك من رابط بين انتشار الفيروس واقتناء قطة أو كلب أو ما شابه من الحيوانات التي يقتنيها الناس في البيوت؟