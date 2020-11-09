ماذا يعني أن تكون مسلما في فرنسا اليوم؟

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ماذا يعني أن تكون مسلما في فرنسا اليوم؟

شهدت الآونة الأخيرة نقاشا حادا حول الإسلام والمسلمين في فرنسا، خاصة بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف سامويل باتي، وهو معلم تاريخ وجغرافيا في مدرسة في ضواحي باريس، بسبب عرضه رسومات كاريكاتورية عن. النبي محمد.