ماذا يعني أن تكون مسلما في فرنسا اليوم؟
ماذا يعني أن تكون مسلما في فرنسا اليوم؟
شهدت الآونة الأخيرة نقاشا حادا حول الإسلام والمسلمين في فرنسا، خاصة بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف سامويل باتي، وهو معلم تاريخ وجغرافيا في مدرسة في ضواحي باريس، بسبب عرضه رسومات كاريكاتورية عن. النبي محمد.
وبعدها بأيام، وقع هجوم إرهابي آخر في مدينة نيس، مما زاد من احتقان الوضع. فكيف أثر ذلك على المسلمين في فرنسا؟
فيديو, أردوغان وماكرون: ما أصل الخلاف بين تركيا وفرنسا؟, المدة 2,34
يزداد التوتر بين تركيا وفرنسا، إذ دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مقاطعة السلع الفرنسية وانتقد دعوة نظيره إيمانويل ماكرون إلى "إسلام فرنسي".