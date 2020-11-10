الإجهاض في بولندا: هل تعليق القانون مناورة سياسية لتهدئة المتظاهرين؟

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الإجهاض في بولندا: هل تعليق القانون مناورة سياسية لتهدئة المتظاهرين؟

علق المسؤولون في بولندا قرار المحكمة الدستورية الذي يضيق الخناق على الحالات التي يسمح للنساء فيها بالإجهاض

وكانت قد اندلعت مظاهرات يومية في أنحاء بولندا منذ يوم الجمعة الموافق ٣٠ أكتوبر/ تشرين الأول، بسبب قرار المحكمة الدستورية بموجبه يمنع النساء من الإجهاض في حالة وجود عيوب خلقية بالجنين وإلزامهم بإتمام الحمل.

تقول كاتاجينا بايجر، إحدى المتظاهرات، إنه لم يحدث نقاش مجتمعي حول القرار الجديد.

وتتوقع كاتاجينا أن تماطل الحكومة في إدخال القرار حيز التنفيذ، حتي يفرض الحظر بسبب تزايد أعداد المصابين بفيروس كوررونا ويمنع التظاهر وحينها قد يتم إعمال القرار.