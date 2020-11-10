بي بي سي تحاور الشابة البريطانية التي تتهم وزير التسامح في الإمارات بالاعتداء عليها جنسيا

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بي بي سي تحاور الشابة البريطانية التي تتهم وزير التسامح في الإمارات بالاعتداء عليها جنسيا

كيتلين ماكنمارا، الشابة البريطانية التي تتهم وزير التسامح الإماراتي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بالاعتداء عليها، قالت إنها سوف تطالب بمراجعة قرار دائرة الادعاء الملكية بعدم رفع دعوى ضد الوزير الإماراتي في الواقعة.

واعتبرت دائرة الادعاء أن الواقعة لم تحدث في إطار ممارسة الشيخ نهيان لمهامه الرسمية.

فريق دفاع ماكنمارا، يدفع بأن ما تعرضت له موكلتهم يمكن تصنيفه بأنه واقعة تعذيب من قبل وكيل عن السلطة وهو ما يتيح ملاحقة الشيخ قضائيا في المملكة المتحدة تحت بند الولاية القضائية العالمية.

وقالت إدارة المهرجان إنها لن تقيم فعالياتها مرة أخرى في مدينة أبو ظبي بعد تلك الاتهامات.

وينفي الوزير الإماراتي تلك المزاعم.