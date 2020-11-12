من هو الأفضل لإيران: ترامب أم بايدن؟

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من هو الأفضل لإيران: ترامب أم بايدن؟

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مسؤولين في البنتاغون أنهم لا يستبعدون شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عمليات عسكرية ضد إيران أو خصوم آخرين في أيامه الأخيرة بالسلطة.

وقبل ذلك ذكر موقع "Axios" الأمريكي أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعد خطة لفرض سيل من العقوبات الإضافية على إيران، قبل مغادرة الرئيس البيت الأبيض وذلك بالتنسيق مع حكومات في المنطقة الخليجية، ومع إسرائيل.

رغم ذلك يشهد الريال الإيراني تحسّناً مقابل العملات الأجنبية منذ بداية انتخاب جو بايدن بالانتخابات الأمريكية.