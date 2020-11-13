اليوم العالمي للسكري: تحديات اقتصادية في لبنان تعرقل وصول المرضى للانسولين

في 14 نوفمبر من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي للسكري، وقد اختير هذا التاريخ إحياءً لذكرى ميلاد الطبيب فريديريك بانتينغ الذي شارك في اكتشاف مادة الإنسولين عام 1921.