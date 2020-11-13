اليوم العالمي للسكري: تحديات اقتصادية في لبنان تعرقل وصول المرضى للانسولين
اليوم العالمي للسكري: تحديات اقتصادية في لبنان تعرقل وصول المرضى للانسولين
في 14 نوفمبر من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي للسكري، وقد اختير هذا التاريخ إحياءً لذكرى ميلاد الطبيب فريديريك بانتينغ الذي شارك في اكتشاف مادة الإنسولين عام 1921.
لكنه عام استثنائي لمرضى السكري: كورونا من جهة، الوباء الذي يهدد بشكل مضاعف من يعاني من أمراض مزمنة. ومن جهة أخرى تحديات اقتصادية تجعل من الصعب العثور على الأنسولين.
تقرير: جوليان الحاج