نتائج الانتخابات الأمريكية 2020: هل يرفض دونالد ترامب مغادرة البيت الأبيض؟

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نتائج الانتخابات الأمريكية 2020: هل يرفض دونالد ترامب مغادرة البيت الأبيض؟

مضت أيام على إعلان فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية أمام دونالد ترامب، لكن الأخير لم يعترف بعد بهزيمته.

ويدعي ترامب أنه حدث تزوير في عدة ولايات دون تقديم أدلة.

ويخالف موقف ترامب العرف الانتخابي الذي يقضي بتقديم المرشح الخاسر تنازله للفائز. فهل يرفض مغادرة البيت الأبيض؟

تحدثنا مع المحلل محمد السطوحي في الولايات المتحدة حول السيناريوهات المحتملة.