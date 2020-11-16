انتخابات في نيوزيلندا لاختيار طائر العام واتهامات بالتزوير!

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انتخابات في نيوزيلندا لاختيار طائر العام واتهامات بالتزوير!

تتجه الأنظار إلى الانتخابات الأمريكية. لكن كان هناك تصويت آخر ثارت خلافات كبيرة حوله.

صوتت نيوزيلندا لـببغاء كاكابو ليكون طائر العام في منافسة شديدة.

وأتاح النظام الانتخابي المعقد للببغاء الكبير الذي لا يطير الانتصار على منافسه بالسباق، طائر القطرس.

كانت هناك مزاعم بتزوير الانتخابات عندما لاحظ القائمون على المسابقة أن مئات الأصوات قدمت من نفس العنوان الرقمي على الإنترنت.