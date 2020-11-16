أزمة تيغراي: "هربنا من الموت والقتل"

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أزمة تيغراي: "هربنا من الموت والقتل"

هناك مخاوف من اشتداد الصراع في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا بعد قصف مدينتين في منطقة أمهرة وتقارير بحدوث مواجهات مسلحة على الحدود مع إريتريا.

واعترف الحزب الحاكم في إقليم تيغراي بأن قواته استهدفت مطارات في مدينتي غوندار وبهيردار ردا على القصف الذي شنته قوات الحكومة الإثيوبية.