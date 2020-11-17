مهندسة لبنانية تستخدم "طوب القمر" لبناء مدارس في أفريقيا

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مهندسة لبنانية تستخدم "طوب القمر" لبناء مدارس في أفريقيا

تستخدم المهندسة المعمارية اللبنانية ليلى مروي تقنية ابتكرت بهدف بناء مساكن على سطح القمر، لبناء مدارس مستدامة في قرية تيفوان بوله السنغالية.

يتم تصنيع الطوب باستخدام كيس مقطوع من لفة طويلة إلى أكياس فردية ومليئة بالتراب المحلي والطين وقليل من الأسمنت لربط الخليط.

صُممت طريقة ليلى في الأصل لبناء ملاجئ على سطح القمر، وتقول إن الطوب يسهل نقله وتصنيعه في الموقع.