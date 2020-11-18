الصراع في تيغراي: مدنيون إثيوبيون يفرون إلى السودان بعد احتدام الأزمة
الصراع في تيغراي: مدنيون إثيوبيون يفرون إلى السودان بعد احتدام الأزمة
أُجبر مدنيون إثيوبيون على الفرار من منطقة تيغراي شمال إثيوبيا في ظل الصراع بين الحكومة وقوات المحلية في الأسابيع الأخيرة.
بدأ الصراع في 4 نوفمبر، حين أمر رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بشن هجوم عسكري على القوات الإقليمية.
يُعتقد أن أكثر من 17000 مدني هرب إلى السودان، البلد الذي استقبل أكثر من مليون نازح، مما أدى إلى تحذيرات من أزمة إنسانية من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.