أفغانستان: كيف تبدو الحياة في "وادي الأرامل"؟

وتعد ننجرهار إحدى الولايات التي غالبًا ما يكون المدنيون فيها هدفًا لهجمات طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية. زار علي الحسيني، مراسل بي بي سي، قرية هناك تعرف باسم "وادي الأرامل". ويعيش سكان هذه القرية حالة حداد منذ أكثر من عام حتى الآن، فقد أدى هجوم انتحاري هناك إلى مقتل أكثر من 60 شخصًا، وترك بعض العائلات بدون ذكور.