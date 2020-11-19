تحقيق يكشف عن تطبيقات إسلامية تبيع مواقع مستخدميها للحكومة الأمريكية
تحقيق يكشف عن تطبيقات إسلامية تبيع مواقع مستخدميها للحكومة الأمريكية
كشف موقع "فايس" عن قيام عدة تطبيقات بإرسال المواقع الجغرافية لمستخدميها عن طريق شركات وسيطة للحكومة الأمريكية.
تناول التقرير بشكل مفصل كيفية بيع بعض الشركات الخاصة لمعلومات عن المواقع الجغرافية للمستخدمين دون علمهم عن طريق تطبيقات مثل "مسلم برو" الذي حمل أكثر من 98 مليون مرة.
سارة أبوبكر تحدثت مع الصحفي جو كوكس صاحب التحقيق الذي أكد علي ضرورة اتخاذ المستخدمين قرارات تحميهم من مشاركة معلوماتهم الحساسة والخاصة
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حذرت منظمة العفو الدولية من أن بعض الحكومات ﺗﺴﺘﻐﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ الوباء ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ - أﺧﻄﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺍﻟﻨﺮﻭيج.