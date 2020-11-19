تحقيق يكشف عن تطبيقات إسلامية تبيع مواقع مستخدميها للحكومة الأمريكية

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

تحقيق يكشف عن تطبيقات إسلامية تبيع مواقع مستخدميها للحكومة الأمريكية

كشف موقع "فايس" عن قيام عدة تطبيقات بإرسال المواقع الجغرافية لمستخدميها عن طريق شركات وسيطة للحكومة الأمريكية.

تناول التقرير بشكل مفصل كيفية بيع بعض الشركات الخاصة لمعلومات عن المواقع الجغرافية للمستخدمين دون علمهم عن طريق تطبيقات مثل "مسلم برو" الذي حمل أكثر من 98 مليون مرة.