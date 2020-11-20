نتائج الانتخابات الأمريكية 2020: على ماذا أنفقت أموال التبرعات؟ ومن دفعها؟

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نتائج الانتخابات الأمريكية 2020: على ماذا أنفقت أموال التبرعات؟ ومن دفعها؟

حطمت الحملات الانتخابية الأمريكية لعام 2020 جميع الأرقام القياسية - حيث أنفق المرشحون للرئاسة والكونغرس ما مجموعه 14 مليار دولار تقريبًا - أي أكثر من ضعف التكلفة في عام 2016.

كان على الحملات هذا العام أن تتعامل مع جائحة فيروس كورونا، لكن ما الذي يفسر الزيادة الهائلة في الأموال التي انفقت؟

تحلل BBC Reality Check بعض جوانب الإنفاق ومن دفع ثمنها.

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تعليق صوتي: فتحي بن عيسى