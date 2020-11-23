نتائج الانتخابات الأمريكية ٢٠٢٠: كيف غادر الرؤساء السابقين البيت الأبيض؟
نتائج الانتخابات الأمريكية ٢٠٢٠: كيف غادر الرؤساء السابقين البيت الأبيض؟
ينضم دونالد ترامب إلى مجموعة صغيرة من الرؤساء الأمريكيين الذين خسروا الانتخابات بعد ولاية واحدة في البيت الأبيض.
كانت آخر مرة حدث فيها ذلك في عام 1992، عندما حرم بيل كلينتون الرئيس جورج بوش الأب من ولاية ثانية.
وبعد ثماني سنوات، هزم بوش الابن نائب الرئيس آل غور.
نتحدث إلى رجلين عاصرا تلك التحولات والانتقالات السلمية للسلطة.
فيديو كلوي كيم
فيديو, نتائج الانتخابات الأمريكية 2020: على ماذا أنفقت أموال التبرعات؟ ومن دفعها؟, المدة 3,08
حطمت الحملات الانتخابية الأمريكية لعام 2020 جميع الأرقام القياسية - حيث أنفق المرشحون للرئاسة والكونغرس ما مجموعه 14 مليار دولار تقريبًا - أي أكثر من ضعف التكلفة في عام 2016.