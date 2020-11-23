نتائج الانتخابات الأمريكية ٢٠٢٠: كيف غادر الرؤساء السابقين البيت الأبيض؟

ينضم دونالد ترامب إلى مجموعة صغيرة من الرؤساء الأمريكيين الذين خسروا الانتخابات بعد ولاية واحدة في البيت الأبيض.

كانت آخر مرة حدث فيها ذلك في عام 1992، عندما حرم بيل كلينتون الرئيس جورج بوش الأب من ولاية ثانية.