فيروس كورونا: كيف جعل الوباء الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو "بطلا" للبعض؟

بالرغم من الانتقادات الكثيرة التي تلقاها الرئيسي البرازيلي جايير بولسونارو فيما يخص تعامله مع جائحة كورونا، إلا أنه شعبيته ازدادت في مناطق شمال شرقي البرازيل حيث كان لا يتمتع بأي شعبية.