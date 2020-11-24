فيروس كورونا: كيف جعل الوباء الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو "بطلا" للبعض؟
فيروس كورونا: كيف جعل الوباء الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو "بطلا" للبعض؟
بالرغم من الانتقادات الكثيرة التي تلقاها الرئيسي البرازيلي جايير بولسونارو فيما يخص تعامله مع جائحة كورونا، إلا أنه شعبيته ازدادت في مناطق شمال شرقي البرازيل حيث كان لا يتمتع بأي شعبية.
فيديو, فيروس كورونا: الرئيس البرازيلي "يسعل" وترامب "يدافع" عن المحتجين ضد الإغلاق, المدة 1,55
خرج المئات في البرازيل احاتجاجا على إغلاق المدن بسبب وباء كورونا، ومطالبين بإعادة "النشاط" للبرازيل. وشهدت الولايات المتحدة مظاهرات مماثلة اتهم الرئيس دونالد ترامب بالتحريض عليها.