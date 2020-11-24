مدى مصر: تعرفوا على لينا عطالله، المرأة التي تقف وراء أحد المواقع المستقلة القليلة في مصر

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

مدى مصر: تعرفوا على لينا عطالله، المرأة التي تقف وراء أحد المواقع المستقلة القليلة في مصر

لينا عطالله هي محررة موقع مدى مصر والمرأة العربية الوحيدة في قائمة مجلة تايم لـ100 امرأة مؤثرة.

مدى مصر هو واحد من مئات المواقع الإلكترونية التي حجبتها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة.

يتعرض فريق عمل الموقع لمضايقات من قبل السلطات المصرية، وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، داهمت قوات الأمن مكاتبها، واعتقلت لفترة وجيزة وصحفيين اثنين آخرين.