المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: انتقادات دولية متزايدة لاعتقال نشطاء حقوقيين في مصر
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: انتقادات دولية متزايدة لاعتقال نشطاء حقوقيين في مصر
دانت منظمات دولية والولايات المتحدة ودول أوروبية عدة توقيف نشطاء "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية".
وحملت المبادرة النيابة العامة المسئولية الكاملة عن صحة وسلامة موظفيها وطالبت بالإفراج الفوري عن جاسر عبد الرازق وكريم عنّارة ومحمد بشير وباتريك جورج زكي - عضو فريق المبادرة المحبوس احتياطيًا منذ فبراير الماضي باتهامات مشابهة.
وأعربت الأمم المتّحدة عن "قلقها البالغ" بشأن المعاملة التي يلقونها.
لكن السلطات المصرية ندّدت بالانتقادات الدولية، مشدّدة على ضرورة "عدم التدخّل في شؤونها الداخلية".
تحدثنا مع الناشط والصحفي حسام بهجت مؤسس المبادرة الحقوقية، وجيسيكا كيلي زوجة كريم عنارة.
تقرير سارة أبوبكر ويانيتا جورجيفا
فيديو, خمسة محامين مصريين معتقلين يرشحون لجائزة أوروبية لحقوق الإنسان, المدة 3,34
الجمعية القانونية في بريطانيا ترشح خمسة محامين مصريين معتقلين لجائزة حقوق الإنسان التابعة لمجلس النقابات والجمعيات القانونية في أوروبا.