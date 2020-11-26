الأحداث في بيلا روسيا: قصة المرأة التي ترشحت للرئاسة بالصدفة ثم أصبحت زعيمة للمعارضة

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الأحداث في بيلا روسيا: قصة المرأة التي ترشحت للرئاسة بالصدفة ثم أصبحت زعيمة للمعارضة

ترشحت سفياتلانا تسيخانوسكايا للانتخابات في بيلاروسيا في وقت سابق من هذا العام -ويعتقد أنها فازت لكنها فرت بعد عدم الاعتراف بالنتائج.