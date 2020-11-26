الأحداث في بيلا روسيا: قصة المرأة التي ترشحت للرئاسة بالصدفة ثم أصبحت زعيمة للمعارضة
الأحداث في بيلا روسيا: قصة المرأة التي ترشحت للرئاسة بالصدفة ثم أصبحت زعيمة للمعارضة
ترشحت سفياتلانا تسيخانوسكايا للانتخابات في بيلاروسيا في وقت سابق من هذا العام -ويعتقد أنها فازت لكنها فرت بعد عدم الاعتراف بالنتائج.
فريق ١٠٠ امرأة في بي بي سي قضى معها يوما في المنفى.
انتخابات بيلاروسيا: نساء ينحين خلافاتهن السياسية للإطاحة بلوكاشينكو من السلطة
سفيتلانا تيخانوفسكايا وفيرونيكا تسيبكالو وماريا كوليسنيكوفا يتحدن لقيادة إحدى حملات المعارضة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في بيلاروسيا. فما هي قصتهن؟