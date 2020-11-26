الحرب في اليمن: كيف غيرت حياة الأطفال؟

يوُصف اليمن بأنه يعيش "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" ولكن مع وجود 60٪ من سكانه دون سن 25، كيف يبدو الأمر حقًا لمن يترعرعون به؟

أطفال يمنيون يخبرون بي بي سي ماي ورلد عن كيف تغيرت حياتهم بعد الحرب، وما يريدون أن يعرفه الناس عن بلدهم.