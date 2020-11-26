الحرب في اليمن: كيف غيرت حياة الأطفال؟

يوُصف اليمن بأنه يعيش "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" ولكن مع وجود 60٪ من سكانه دون سن 25، كيف يبدو الأمر حقًا لمن يترعرعون به؟