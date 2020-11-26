الحرب في اليمن: كيف غيرت حياة الأطفال؟
الحرب في اليمن: كيف غيرت حياة الأطفال؟
يوُصف اليمن بأنه يعيش "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" ولكن مع وجود 60٪ من سكانه دون سن 25، كيف يبدو الأمر حقًا لمن يترعرعون به؟
أطفال يمنيون يخبرون بي بي سي ماي ورلد عن كيف تغيرت حياتهم بعد الحرب، وما يريدون أن يعرفه الناس عن بلدهم.
فيديو, فيروس كورونا: مهندس يمني يطور جهاز تنفس مع تزايد المخاوف من شبح الوباء, المدة 1,37
الشاب اليمني لؤي المحبشي ابتكر جهاز تنفس يمكنه تزويد أكثر من شخص بالأكسجين في محاولة لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا في ظل تداعي النظام الصحي في بلاده.