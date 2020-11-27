الانتخابات الأمريكية 2020: ترامب يقول إنه سيغادر البيت الأبيض إذا تم التصديق على فوز جو بايدن
الانتخابات الأمريكية 2020: ترامب يقول إنه سيغادر البيت الأبيض إذا تم التصديق على فوز جو بايدن
قال دونالد ترامب إنه سيغادر البيت الأبيض إذا صدقت هيئة الانتخابات رسميا على فوز جو بايدن كرئيس للولايات المتحدة.
وردا على أسئلة المراسلين للمرة الأولى منذ خسارته في تصويت 3 نوفمبر، أصر ترامب ، على أن "هذا السباق لم ينته بعد".
فيديو, كيف يرى العالم دونالد ترامب؟, المدة 1,46
ما رأي العالم في دونالد ترامب بعد مرور سنة على توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.