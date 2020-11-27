الانتخابات الأمريكية 2020: ترامب يقول إنه سيغادر البيت الأبيض إذا تم التصديق على فوز جو بايدن

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الانتخابات الأمريكية 2020: ترامب يقول إنه سيغادر البيت الأبيض إذا تم التصديق على فوز جو بايدن

قال دونالد ترامب إنه سيغادر البيت الأبيض إذا صدقت هيئة الانتخابات رسميا على فوز جو بايدن كرئيس للولايات المتحدة.