العنف ضد المرأة: سجينة سياسية سابقة في مصر تروي قصتها مع "كشوف العذرية" في السجن

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العنف ضد المرأة: سجينة سياسية سابقة في مصر تروي قصتها مع "كشوف العذرية" في السجن

عاد مصطلح "كشوف العذرية" إلى الواجهة في مصر بعد تقارير عن طلب بإخضاع متهمات في القضية المعروفة إعلاميا باسم "فتيات تيكتوك" للكشف المثير للجدل.

ويبدو أن التنديد الدولي وحكما قضائيا سابقا في مصر بمنع إجراء هذه الكشوف، التي مازالت تجري في 20 دولة حول العالم لم يسفروا عن تغيير يذكر.

سجينة سياسية سابقة تحدثت لبي بي سي عربي (شريطة عدم ذكر الاسم) وروت تجربتها مع كشوف العذرية التي تقول إنها تٌجرى على سجينات تحت غطاء التفتيش الذاتي و كنوع من العقاب أحيانا.

قمنا بتغيير اسم الناشطة السياسية بناء على طلبها وحرصا على سلامتها

تقرير سهى إبراهيم

أنيمشن: راما دويجي