جريمة الفيرمونت:"أخي مسجون وهو شاهد ماشفش حاجة"
جريمة الفيرمونت:"أخي مسجون وهو شاهد ماشفش حاجة"
مازال الشاب سيف بدور مسجون احتياطيا على هامش جريمة الفيرمونت بدون تهمة بحسب عائلته.
تقول عائلته إنه ليس واحدا من المتهمين ولكن قام بإيصال إحدى الشاهدات بعد استدعائها للنيابة حيث قبض عليه، بحسب عائلته.
سيف هو واحد من آلاف المسجونين احتياطيا في مصر.
وطالبت المنظمات الحقوقية الدولية و المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مرارا بتعديلات على المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية لكي تتوافق مع الدستور ومواثيق وإعلانات حقوق الانسان.