فخري زادة: إيران تتهم إسرائيل و"مجاهدي خلق" بالضلوع في مقتل العالم النووي

اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في طهران علي شمخاني الإثنين أن عملية قتل العالم النووي محسن فخري زاده تمت بـ"أسلوب جديد بالكامل واحترافي"، متهما منظمة "مجاهدي خلق" المحظورة وإسرائيل بالوقوف وراءها.

وجاءت تصريحات شمخاني على هامش مراسم تشييع فخري زاده التي أقيمت في طهران.

تقرير جوليان الحاج