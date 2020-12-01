أمير الحلبي: ترك سوريا هربا من العنف ليصاب في مظاهرات بفرنسا

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أمير الحلبي: ترك سوريا هربا من العنف ليصاب في مظاهرات بفرنسا

تعرض المصور السوري أمير الحلبي إلى الضرب من قبل شرطي أثناء تغطيته لمظاهرات في باريس ضد مشروع قانون يمنع نشر صور للشرطة.

وتشهد فرنسا موجة مظاهرات ضد "قانون الأمن العام" الذي يحتوي على مادة تجرم نشر صور للشرطة "بغرض إلحاق الأذى بهم".

وقالت الحكومة إنها ستعيد صياغة المادة التي "تهدف لحماية الشرطة" من نشر صورهم للتحريض ضدهم، بينما يرى الكثيرون أن الإبقاء عليها يشكل خطرا على حرية تداول المعلومات.