مجتمع الميم: مثليون مسلمون يجدون في تيك توك ملاذا أمنا لهم

شاز شابة مثلية ومسلمة وجدت في تطبيق تيك ووك ملاذها الآمن حيث أصبح لديها الآن 30 ألف متابع بعد عام واحد من انضمامها.