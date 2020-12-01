مجتمع الميم: مثليون مسلمون يجدون في تيك توك ملاذا أمنا لهم
مجتمع الميم: مثليون مسلمون يجدون في تيك توك ملاذا أمنا لهم
شاز شابة مثلية ومسلمة وجدت في تطبيق تيك ووك ملاذها الآمن حيث أصبح لديها الآن 30 ألف متابع بعد عام واحد من انضمامها.
تستخدم شاز وغيراها من مسلمي مجتمع الميم تيك توك للتحدث عن هويتهم والتواصل مع مجتمع المثليين المسلمين.
فيديو, تيك توك: هل يمكن حظر تطبيق صيني يستخدمه مئات الملايين؟, المدة 2,02
يستخدم أكثر من 800 مليون شخص في جميع أنحاء العالم تطبيق تيك توك وهو منصة لمقاطع الفيديو القصيرة على الإنترنت. فهل يمكن حظر التطبيق المثير للجدل؟