المرأة التي تخاف من المستقبل وهي تشاهد الجليد يذوب تحت قدميها

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

المرأة التي تخاف من المستقبل وهي تشاهد الجليد يذوب تحت قدميها

اعتادت كاسدي توفير الطعام عن طريق صيد الحيوانات مع والدها بالقرب من القطب الشمالي، لكن القليل من الحيوانات التي اعتادوا على أكلها تهاجر إلى السهول الجليدية بسبب التغير المناخي الذي غير طبيعة المعيشة هناك.