المرأة التي تخاف من المستقبل وهي تشاهد الجليد يذوب تحت قدميها
المرأة التي تخاف من المستقبل وهي تشاهد الجليد يذوب تحت قدميها
اعتادت كاسدي توفير الطعام عن طريق صيد الحيوانات مع والدها بالقرب من القطب الشمالي، لكن القليل من الحيوانات التي اعتادوا على أكلها تهاجر إلى السهول الجليدية بسبب التغير المناخي الذي غير طبيعة المعيشة هناك.
قالت كاسدي إنها تخشى أن الطرق التقليدية التي كانت تعيش بها عائلتها منذ آلاف السنين لن تكون ممكنة.
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تقول شاز إنها لم تكن تعلم بوجود أشخاص آخرين مثليين ومسلمين حتى انضمت إلى إحدى منصات التواصل الاجتماعي.