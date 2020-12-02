فيروس كورونا: طبيب أمريكي يحاكي ما يراه المريض المحتضر
فيروس كورونا: طبيب أمريكي يحاكي ما يراه المريض المحتضر
قام طبيب في ولاية ميزوري الأمريكية بتصوير مقطع فيديو يحاكي ما قد يراه مريض يحتضر بسبب كوفيد -19 وذلك في محاولة لحث الناس على ارتداء أقنعة الوجه والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.
وقال الدكتور كينيث ريمي لبي بي سي إن "ارتداء القناع ليس مزعجا مثل وضع قطعة بلاستيكية في مجرى الهواء".
فيديو, فايزر وموديرنا وأكسفورد: ما تحديات نشر لقاح كورونا في دول العالم النامية؟, المدة 3,10
أعلنت شركات عدة التوصل إلى لقاحات ذات فعالية وقادرة على مكافحة انتشار فيروس كورونا. ولكن هل تستطيع الدول النامية الحصول عليها؟