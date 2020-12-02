فيروس كورونا: طبيب أمريكي يحاكي ما يراه المريض المحتضر

قام طبيب في ولاية ميزوري الأمريكية بتصوير مقطع فيديو يحاكي ما قد يراه مريض يحتضر بسبب كوفيد -19 وذلك في محاولة لحث الناس على ارتداء أقنعة الوجه والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.