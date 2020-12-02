فيروس كورونا: طبيب أمريكي يحاكي ما يراه المريض المحتضر

قام طبيب في ولاية ميزوري الأمريكية بتصوير مقطع فيديو يحاكي ما قد يراه مريض يحتضر بسبب كوفيد -19 وذلك في محاولة لحث الناس على ارتداء أقنعة الوجه والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وقال الدكتور كينيث ريمي لبي بي سي إن "ارتداء القناع ليس مزعجا مثل وضع قطعة بلاستيكية في مجرى الهواء".