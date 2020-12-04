رائدة أعمال مصرية: العمل المكتبي يحولك لترس يمكن استبداله

التحقت المصرية منى البنا بالعمل بإحدى شركات الاتصالات في مجال الإعلانات بعد تخرجها، وفي رحلة لها إلى دبي أصيبت بنزيف في المخ، حينها عانت من اضطراب ما بعد الصدمة لتتغير حياتها بالكامل من بعدها، فقد قررت أن تفتتح أكاديمية لتعليم الطهي بحيث تشبع شغفها بالطبخ ومشاركة أسراره مع الراغبين في تعلمه.