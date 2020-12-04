ريهام سعيد: بعد حلقة عن صيد الثعالب، مذيعة مصرية تتساءل "لماذا تهاجموني؟"

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ريهام سعيد: بعد حلقة عن صيد الثعالب، مذيعة مصرية تتساءل "لماذا تهاجموني؟"

مشاهد لعملية صيد ثعلب في برنامج مصري أثارت غضب الكثيرين بسبب منع صيد الحيوانات البرية في مصر، وطالب عدد من ناشطي حقوق الحيوان بوقف البرنامح واتخاذ إجراءات قانونية ضده.

ونشرت وزارة البيئة المصرية بيانا ينفي إصدار أي تصاريح تسمح بصيد الحيوانات البرية، وشددت على ضرورة الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي

واعتذرت مقدمة البرنامج والقناة التي يعرض عليه عن الحلقة.