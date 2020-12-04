جاسر عبد الرازق لبي بي سي: العمل الحقوقي في مصر سيستمر رغم العراقيل

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جاسر عبد الرازق لبي بي سي: العمل الحقوقي في مصر سيستمر رغم العراقيل

في حديث لبي بي سي قال جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن وضع حقوق الإنسان في مصر حاليا هو الأسوأ على الإطلاق.

وبعد إخلاء سبيله إثر احتجازه لنحو أسبوعين، أوضح عبد الرازق أن العمل الحقوقي في مصر سيستمر رغم العراقيل.

كما وصف عملية القبض عليه باللغز الذي لا يعرف له سببا. ووجهت لجاسر واثنين من زملائه في المبادرة، اتهامات منها نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة إرهابية.