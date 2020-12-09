فيروس كورونا: وليام شكسبير ثاني بريطاني يحصل على لقاح فايزر
فيروس كورونا: وليام شكسبير ثاني بريطاني يحصل على لقاح فايزر
مع بدء التطعيمات في المملكة المتحدة، توافد عدد كبير من كبار السن لأخذ الجرعات الأولى من اللقاح.
وكان أول شخص يتلقى اللقاح في بريطانيا هي مارجريت كينان أما الثاني يدعى ويليام شيكسبير ويبلغ من العمر 81 عاماً.
ولفت الأخير الأنظار باسمه لكن التشابه مع الشاعر البريطاني البارز لم يكن في الاسم فقط إذ ولد في نفس المدينة في ستراتفورد أبون آفون يورويكشاير.
فيديو, لقاح كورونا: أول شخص في العالم يحصل على لقاح فايزر ببريطانيا, المدة 1,18
حصلت ماغريت كينان، البالغة من العمر 90 عاما، على لقاح شركة فايزر ضد فيروس كورونا في مستشفى جامعة كوفنتري ببريطانيا يوم الثلاثاء 8 ديسمبر /كانون الأول.