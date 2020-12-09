فيروس كورونا: وليام شكسبير ثاني بريطاني يحصل على لقاح فايزر

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

فيروس كورونا: وليام شكسبير ثاني بريطاني يحصل على لقاح فايزر

مع بدء التطعيمات في المملكة المتحدة، توافد عدد كبير من كبار السن لأخذ الجرعات الأولى من اللقاح.

وكان أول شخص يتلقى اللقاح في بريطانيا هي مارجريت كينان أما الثاني يدعى ويليام شيكسبير ويبلغ من العمر 81 عاماً.