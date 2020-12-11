ما هو زواج التجربة وهل يحل أزمة الطلاق في مصر؟
ما هو زواج التجربة وهل يحل أزمة الطلاق في مصر؟
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وقوع 1.9 مليون حالة طلاق في مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية.
في هذا السياق أطلق محامي مصري مبادرة باسم "زواج التجربة" دعا فيها إلى استخدام عقد مدني ملحق بعقد الزواج تحدد مدته حسب رغبة الطرفين، ويتجدد في حال التزام الطرفين بشروطه.
تقرير: ريم فتح الباب
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