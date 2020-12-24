قطار البخار المبهج في رحلة استثنائية بمناسبة عيد الميلاد

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

قطار البخار المبهج في رحلة استثنائية بمناسبة عيد الميلاد

توقفت رحلات القطار البخاري في بريطانيا لمدة أربعة أشهر بسبب الإغلاق جراء كوفيد-١٩ لكن أعيد تشغيلها بعد أن أجري عليها تعديلات مذهلة.

كان القطار مخصصا للشحن لكن زين بأكثر من ١٣ ألف وحدة إضاءة لخدمات استثنائية خلال الكريسماس.

وكانت المؤسسة الخيرية التي تديره خسرت حوالي مليون جنيه إسترليني من الإيرادات هذا العام، لكن المنح الحكومية والدعم من صندوق يانصيب التراث دفعت مقابل خدمات الأعياد.