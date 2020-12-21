إطالة الساق: الجراحة المكلفة والمحفوفة بالمخاطر التي يمر بها مئات الأشخاص ليصبحوا أطول

جراحة إطالة الساق هي إجراء مرهق يتضمن زرع مسمار مباشرة في عظام الساق مما يسمح للمرضى بالنمو حتى 13 سنتيمترا. في البداية كانت تلك العمليات تجرى على للأشخاص الذين يعانون من إصابة أو تشوه، لكنها الآن تجرى مئات المرات سنويًا كإجراء تجميلي في العيادات الخاصة حول العالم. الجراحة مكلفة وتستغرق وقتًا طويلاً ومؤلمة، مع وجود خطر حقيقي للغاية من حدوث مضاعفات خطيرة، ولكن الكثير من الناس على استعداد لتحمل المخاطر.