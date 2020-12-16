أب كندي يرسم وشما يطابق وحمة ابنه ليساعده علي الشعور بالثقة
أب كندي يرسم وشما يطابق وحمة ابنه ليساعده علي الشعور بالثقة
لاحظ ديريك برو، وهو من ألبرتا في كندا، أن ابنه البالغ من العمر ثماني سنوات يشعر بالخجل من الوحمة الكبيرة على جسمه - لذلك قرر الحصول على وشم مطابق له.
استغرق رسم الوشم أكثر من 30 ساعة ويأمل أن يساعد ذلك ابنه على الشعور بمزيد من الثقة والراحة.
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