أب كندي يرسم وشما يطابق وحمة ابنه ليساعده علي الشعور بالثقة

لاحظ ديريك برو، وهو من ألبرتا في كندا، أن ابنه البالغ من العمر ثماني سنوات يشعر بالخجل من الوحمة الكبيرة على جسمه - لذلك قرر الحصول على وشم مطابق له.