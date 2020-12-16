من هي المصرية التي وجدت قطعة أثرية مفقودة من الهرم الأكبر في صندوق سيجار؟
من هي المصرية التي وجدت قطعة أثرية مفقودة من الهرم الأكبر في صندوق سيجار؟
عثرت باحثة مصرية في جامعة أبردين الاسكتلندية على قطعة أثرية مفقودة من الهرم الأكبر عمرها أكثر من ٥٠٠٠ عام.
وتمكنت د. عبير العداني، وهي أمينة مساعدة في الجامعة وعملت لسنوات في المتحف المصري في القاهرة، من مضاهاة قطع الخشب مع سجلات أخرى.
فكيف وجدت هذه القطعة "المهمة"؟
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