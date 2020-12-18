الربيع العربي: صاحب صورة القفص الأيقونية يتذكر الثورة في تونس
الربيع العربي: صاحب صورة القفص الأيقونية يتذكر الثورة في تونس
في مثل هذا اليوم قبل 10 سنوات في تونس أضرم البائع المتجول محمد البوعزيزي النار في نفسه احتجاجًا على فساد الشرطة.
أشعلت وفاته ثورة عبر الحدود، حيث انطلق ما يعرف بالربيع العربي. وديع الجلاسي هو أحد وجوه الانتفاضة التونسية. أطلق عليه لقب "رجل القفص" التونسي بعد التقاط صورة أيقونية له أثناء المظاهرات وكان ممسكًا بقفص يرفرف منه العلم التونسي، في صورة اعتبرت رمزا لتحرر تونس بعد رحيل بن علي. التقت بي بي سي عربي بجلاسي لسؤاله عما تغير في بلده في العقد الماضي..
فيديو, الربيع العربي: 10 سنوات في 10 لحظات, المدة 2,04
ماذا حدث منذ أن أشعل محمد البوعزيزي النار في نفسه في تونس؟ أثارت حادثة وقعت قبل 10 سنوات موجة من الاحتجاجات في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وأدت إلى الإطاحة بالعديد من الحكام.