الربيع العربي: صاحب صورة القفص الأيقونية يتذكر الثورة في تونس

في مثل هذا اليوم قبل 10 سنوات في تونس أضرم البائع المتجول محمد البوعزيزي النار في نفسه احتجاجًا على فساد الشرطة.

أشعلت وفاته ثورة عبر الحدود، حيث انطلق ما يعرف بالربيع العربي. وديع الجلاسي هو أحد وجوه الانتفاضة التونسية. أطلق عليه لقب "رجل القفص" التونسي بعد التقاط صورة أيقونية له أثناء المظاهرات وكان ممسكًا بقفص يرفرف منه العلم التونسي، في صورة اعتبرت رمزا لتحرر تونس بعد رحيل بن علي. التقت بي بي سي عربي بجلاسي لسؤاله عما تغير في بلده في العقد الماضي..