فيروس كورونا: بايدن يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-١٩ ويطمئن الأمريكيين

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فيروس كورونا: بايدن يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-١٩ ويطمئن الأمريكيين

تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الجرعة الأولى من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا في مستشفى في نيوارك بولاية ديلاوير..

وشدد على ضرورة أن يكون الأمريكيون مستعدين عندما يصبح اللقاح متاحًا على نطاق واسع

وقال إن زوجته الطبيبة جيل تلقت التطعيم يوم الاثنين..