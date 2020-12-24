رحلة لاجئي الروهينجا المحفوفة بالمخاطر بحثًا عن الأمان

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رحلة لاجئي الروهينجا المحفوفة بالمخاطر بحثًا عن الأمان

يُعتقد أن أكثر من 200 لاجئ من الروهينجا ماتوا أو فُقدوا في البحر في عام 2020 بحثًا عن حياة أفضل

وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من ثلث أولئك الذين قاموا برحلات محفوفة بالمخاطر من مخيمات اللاجئين في بنغلاديش إلى ماليزيا وإندونيسيا كانوا من الأطفال

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